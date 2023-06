Crioterapia facial o cómo el frío puede ayudarte a conseguir la mejor piel de tu vida

Pero no te creas que la cosa queda ahí, porque si eres de las que está comprometida con el medio ambiente y buscas en tus cosméticos ese plus de belleza responsable, has de saber que el 93% de ingredientes de este producto son de origen natural, que su packaging es eco sostenible (el 40% del vidrio del frasco y el 50% del plástico de la tapa son reciclados), y el cartón del estuche proviene de bosques gestionados bajo criterio sostenible. ¡Toma ya!