Toda la verdad sobre el sérum con vitamina C, un indispensable en la rutina para combatir manchas y aportar luminosidad a la piel

Durante los meses de frío, las pieles sufren y en muchas ocasiones se ven apagadas sin apenas hidratación; la falta de luz a lo largo del invierno puede provocar que el rostro tenga un aspecto de sequedad y falta de luminosidad. De ahí que el sérum con vitamina C , una de las grandes apuestas de los dermatólogos se alce como un auténtico comodín. No solo mejorará el aspecto de la piel y conseguirá que esta se vea saludable, también es "uno los mejores tratamientos antienvejecimiento a nivel tópico que hay", tal y como apunta Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación, que resalta que a fecha de hoy está avalado por decenas de estudios y por los dermatólogos más prestigiosos "que siguen colocando a este activo como el 'gold standard' del cuidado de la piel".

¿Por qué debo elegir un sérum con vitamina C?

Aplicar el sérum con vitamina C de día, la apuesta de los expertos

"Personalmente me gusta especialmente aplicar estos productos de día porque es ideal para neutralizar los radicales libres de la radiación UV o la polución", apunta Santamarina a la vez que explica que este "crea una sinergia maravillosa junto con un buen protector sola , ya que juntos previenen y tratan el fotoenvejecimiento".

A la hora de hablar de pieles, todo puede variar y, tal y como explica Ana Santamarina, "no podemos generalizar, ya que existen muchas fórmulas en el mercado y puede que una te siente bien y te guste y otra no". Sin embargo, ·al tratarse de productos que se formulan a un pH ácido estos pueden irritar en pieles sensibles, lo que recomiendo siempre es si tienes dudas, aplicar el producto en una pequeña zona del rostro para asegurarte de que lo toleras bien", apunta, además de siempre ponerse en manos de expertos ante cualquier inconveniente. Aunque es complicado hablar de una edad concreta, la experta señala su uso a partir de los 25 años , una media que marca "aproximadamente cuando nuestra piel empieza a perder colágeno" y necesita de este tipo de sérums.

7 sérums con vitamina C que tenemos al alcance

Dar con el adecuado para tu piel puede ser complejo, pero en esta selección encontrarás algunos de los sérums con vitamina C más populares, cuyos ingredientes son determinantes para presumir de un cutis de 10. ¿Cuál quieres probar?

Vitamin C* Natural Booster de Rituals