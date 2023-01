Estas son las cremas que siempre recomiendan los dermatólogos

Menos arrugas en una semana. Piel sin manchas desde el primer día. En unas horas, notarás un efecto lifting inmediato... Todos son reclamos irresistibles. Sin embargo, a la hora de escoger una crema o un sérum deberíamos huir de ellos. Al menos es lo que opinan la mayoría -sino todos- de los dermatólogos, expertos por derecho propio en el cuidado de la piel. "Debemos huir de la publicidad engañosa, la cosmética no hace milagros y nunca sustituye un tratamiento de dermatología estética. Por ejemplo, evitaría campañas que usan términos como microlifting, tres dimensiones, efecto tensor, efecto láser... En la mayoría de casos son términos de marketing. También huiría de modas y de consejos que no provengan de profesionales de la medicina, la estética o la farmacia", afirma tajante la doctora Cristina García Millán, miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la Academia Española de Dermatología (AEDV). Por su parte, Marta García-Legaz, dermatóloga y divulgadora médica en Instituto Médico Ricart, también recomienda evitar "los cosméticos que no revelen claramente la composición de sus productos ni la concentración".