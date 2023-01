Estas cremas son el mejor abrigo de tu piel en invierno

En efecto, para sorpresa de algunos expertos, ahora las fórmulas cica se han convertido en tendencia. “Es curioso porque parece el mundo al revés. A los especialistas siempre nos ha costado mucho que el paciente (sobre todo las mujeres) nos hiciera caso cuando, por ejemplo, después de hacerse un láser o un peeling les prescribíamos expresamente fórmulas cica. Muchas de ellas, no lo hacían y querían ponerse otro tipo de fórmulas, con retinol o vitamina C. En cambio, ahora parece que, al salir más en los medios, les llama la atención. Se ha puesto de moda, y ahora se quiere cica para todo el mundo y a todas horas… lo cuál no es correcto, evidentemente” comenta Inmaculada Canterla, farmacéutica, especialista en dermocosmética, nutrición, dietética y medicina 'antiaging' así como directora de Cosmeceutical Center. Según Patricio de Román, copropietario de la farmacia Skinpharmacy Jorge Juan 34, la popularidad actual de estas fórmulas deriva la fama de la K-Beauty, ya que la centella asiática, el activo principal de las cica, es un ingrediente recurrente en numerosos cosméticos coreanos.