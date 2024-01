Ácido hialurónico en la nariz: todo lo que necesitas saber sobre este tratamiento

Uno de los mayores miedo a la hora de optar por la medicina estética son los efectos secundarios. El primer punto y quizás el más destacado es que debemos ser conscientes de que vamos a colocar un producto que va a permanecer mucho tiempo en la nariz. "Como cirujana plástica que lleva a cabo rinoplastias, una de las cosas que me encuentro en muchas ocasiones es que existe ácido hialurónico encapsulado. Todo el proyecto que tú has hecho previo la cirugía a nivel nasal no vale. Las medidas no encajan, el resultado no encaja y tienes que empezar a trabajar sobre la marcha. Entonces, eso es uno de los problemas o de los efectos secundarios que va a haber", señala Jiménez sobre el hecho de colocar ácido hialurónico en la nariz.