El increíble sérum de vitamina C que vende más de 10 mil unidades al mes deja una piel preciosa

Entre las reseñas más destacadas encontramos: “Estoy muy contenta con este sérum. Se absorbe muy rápido, no es aceitoso, yo tengo la piel fina y seca y me encanta como me la deja. Acabo de terminar el frasco, me ha durado unos 3 meses aplicándome el sérum dos veces al día. Ya he pedido otro frasco de este maravilloso sérum, ya que es el que más me gusta de muchos otros que probé. En general noto que mi piel ha mejorado. Lo recomiendo. Solo una cosita para el vendedor: el primer frasco me llego con la punta del dosificador partida , pero decidí no devolverlo y darle una oportunidad al sérum. Y acerté”.