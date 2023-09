Este sérum de vitamina C es el producto de belleza más vendido de Amazon (una y otra vez)

Además, no pienses que se trata de uno de esos productos virajes que has visto hasta la saciedad por las redes sociales o entre las recomendaciones de las creadoras de contenido. El éxito de este sérum de vitamina C proviene del llamado “boca a boca” y de las miles, más de 100 mil, valoraciones con ls que cuenta solo en Amazon. Aunque claro, imaginamos que la eficacia del producto también tendrá algo que ver.