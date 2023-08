Si eres fan de la vitamina C, este sérum en cápsulas efecto glow hace buena cara, elimina las manchas y difumina las arrugas

La vitamina C es el ingrediente de moda en el mundo beauty y no es de extrañar porque no solo brinda un poderoso escudo contra las manchas, sino que también despierta instantáneamente el deseado efecto de "buena cara". Pero, ¿por qué la vitamina C ha logrado ganarse un lugar tan destacado en nuestras rutinas de belleza? La respuesta radica en sus múltiples beneficios, que van más allá de la mera estética.