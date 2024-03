El secreto para lucir 'pelazo': así es el tratamiento número 1 en ventas que debes incorporar en tu rutina

Hay veces que notas el cabello apagado, con falta de brillo e incluso dañado. Y a pesar de llevar a cabo una rutina capilar muy estricta parece que no es suficiente. No es que la rutina no sea adecuada o que tu cabello busca otras necesidades, es que puede que estés pasando desapercibido un paso en tu rutina capilar imprescindible.