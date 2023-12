El cepillo alisador de Rowenta que arrasa en ventas alisa hasta el cabello más rizado

Este cepillo alisador de Rowenta cuenta con una valoración de 4,4 estrellas sobre 5. Además, son muchas las usuarias que han querido compartir su experiencia y han dejado reseñas como: “Este invento es una maravilla. Yo tengo mucha cantidad de pelo, bastante rizado y largo (como se ve en la primera foto). En la segunda foto tengo la mitad del pelo secado a lo bruto con el secador y la otra mitad liso en 5 minutos con el peine. Por la cantidad de pelo, separo el pelo en dos capas y voy alisando mechones. Pero aun así tardo unos 10 minutos como mucho. Queda liso de plancha y a mí me dura hasta por la noche, que se me ondulan las puntas. Al día siguiente ya se me empiezan a ondular bastantes mechones, pero queda natural y bonito”.