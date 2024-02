El mejor champú para pelo encrespado: 10 opciones que sí funcionan y que conseguirán mantener tu melena siempre perfecta

Evitar el encrespamiento es uno de nuestros mayores retos en términos capilares. Y es que en muchas ocasiones no sirve únicamente con el seguimiento de una rutina adecuada, también debemos tener en cuenta algunas pautas en el día a día que resultan indispensables para sobreponerse al llamado como frizz, el esponjamiento o esa la manifestación de electricidad y estática que se produce en el cabello, habitualmente por la falta de hidratación o de proteínas. Sí, una de ellas es dar con el mejor champú para pelo encrespado, que por fortuna en pleno 2024 no es tarea difícil, pero no es la única.