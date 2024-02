He probado el champú más vendido en Amazon (y ya no quiero otro)

Entre las reseñas destacan algunas como: "Tengo el cabello graso y me ha servido para mantenerlo mejor" o "De momento solo lo he usado 4 veces, pero en mi caso ya he notado los resultados. Tengo el cabello muy fino y graso, siempre me lo he tenido que lavar día si - día no, y desde que lo he probado me aguanta 3 días (aunque el tercero ya se ve algo de grasa aunque no se ve sucio). Así que por ahora mis impresiones son muy buenas, espero que cuando lleve un tiempo usándolo sean aún mejores".