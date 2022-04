De la raya zigzag de Rosalía al estilo twee de Lexi (Euphoria), todo apunta a que nuestras cabezas no dejan de pensar en el presente. Y de forma literal: ya que los peinados más icónicos de los años 50, 80 o 90 vuelven a la primera línea. Comprueba por ti misma si cualquier tiempo pasado fue mejor.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Para saber si algo es tendencia basta con encontrar a personas tan diferentes como, por ejemplo, Rosalía, Chiara Ferragni y un personaje de la serie Euphoria subiéndose a ese carro. Así pues, podemos concluir que los peinados nostálgicos van a inundar las calles esta primavera con sus reminiscencias de épocas pasadas. Lo curioso es que no hay una década que destaque sobre otras. Si bien a finales de 2021 parecía que los años 70 prometían pisar fuerte en materia capilar (recordemos el regreso del cardado beehive como recogido estrella de la Navidad), esta vez no hay un claro ganador. Eso sí, existe un denominador común: la nostalgia.

Empecemos con Lexi, el personaje de Euphoria interpretado por Maude Apatow. Con sus vestidos, rebequitas, cuellos bobo y minifaldas se ha convertido en la nueva musa del twee. Pero, como su colega de profesión Zooey Deschanel -otro ejemplo tanto en ficción como en la realidad de este estilo-, no se limita a la ropa. "Lo más característico del twee son los recogidos al estilo años 50", nos explica Giovanna Lucana, Project Manager de la marca de peluquería profesional Artero. El resultado es un peinado romántico, suave y dulce pero con mucha personalidad. Para replicarlo necesitas un producto de fijación ("mejor en textura líquida para dar grosor", recomienda Giovanna) y después marcar con secador y cepillo redondo. "Si buscas un efecto más marcado, coloca rulos grandes, con el cabello caliente, para terminar de darle forma. Cuando se enfríe, suéltalo y dale forma con las manos para conseguir mayor volumen", aconseja la experta. En cualquier caso, termina haciendo un moño bajo, poco tirante. "En la parte delantera funciona la raya en medio, suave, con mechones estratégicamente caídos". Otra opción es sustituir el moño por un semirrecogido con algo de volumen.

Continuamos el viaje en el tiempo pasando por los años 70-80. Giovanna augura que volverán con fuerza las capas, tan típicas de esta época -y que se mantuvieron en los 90, 2000...-. "Aunque se llevarán suaves y prácticamente imperceptibles para dar la sensación de un cabello más grueso, abundante y femenino". Y de ahí, saltamos a los 'temidos' 90. La época de las Spice Girls, los ombligos al aire, las faldas pareos y algunas maravillas como el boom de las Dr.Martens. Lo más discreto de este revival son los dos mechoncitos frontales. "Para actualizar el look hay que tener en cuenta dos cosas: los mechones no deben ser muy gruesos y la raya tiene que ser pulida y bien definida", recomienda la experta, que da otra alternativa: "trenzar esos mechones para refrescar el estilo".

Para las más atrevidas, vuelven los space buns, que Rosalía rescató para la presentación de Motomami, su último álbum. Ya sabes: dos moñetes con las puntas sueltas que puedes llevar con acabado ultra pulido o un poco más sueltos, si buscas un efecto más efortless. Y para las que arriesgan pero no terminan de verse con el pelo recogido, la solución nostálgica la trae la raya zigzag. Si naciste en los 80 y estás leyendo esto, seguro que intentaste hacerla alguna vez... Pero, entonces, no existían los tutoriales ni los reels ni TikTok. Giovanna Lucana reconoce que el truco primordial es "tener paciencia, un peine de púa y algo de maña". Y nos detalla: "Peina todo el cabello hacia atrás y mantén el pelo en esa posición con una mano pegada a la cabeza con la que controlar el cabello en todo momento. Con la otra, coge el peine púas y empieza desde la frente, sin levantar el peine hasta llegar a la nuca, haciendo dibujos zigzag. Un truco práctico es impregnar el peine con un poco de gel de fijación, te ayudará a separar con mayor facilidad el pelo. Si no lo has hecho antes, mi recomendación es que no la hagas mirándote al espejo, es mucho más sencillo si lo haces guiándote por el tacto de la mano". ¿Lista para viajar al pasado?