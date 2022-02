Confirmado: Euphoria tendrá tercera temporada

La serie de Zendaya anuncia que muy pronto se pondrá en marcha el rodaje de lo nuevos capítulos.

Julia García

El “experimento visual”, dicho por el mismo, que Sam Levinson está llevando a cabo con Euphoria tendrá continuación, al menos, durante una temporada más.

Las dudas en la audiencia de la serie, que a doblado su cifra con el estreno de la segunda temporada el pasado 9 de enero —el primer episodio fue el de mayor engagement en las redes sociales de todo lo producido por HBO desde el final de Juego de tronos—, sobre su continuación se han disipado rápidamente, ya que se a confirmado oficialmente que tendrá tercera temporada.

Es muy probable que no sean muchas más porque sus protagonistas están cerca de acabar el instituto y eso, y más en clave Estados Unidos, implica dispersarse por todo el país para empezar la etapa universitaria, pero queda Euphoria para corto y medio plazo.

La temporada inicial de la serie fue una de las grandes sorpresas del verano del 2019, con Zendaya consagrada como actriz de élite y una lista de secundarios desconocidos (excepto Jacob Elordi y su padre en la serie, Eric Dane, famoso por Anatomía de Grey) para el gran público de altísimo nivel. Su legado, además, trascendió a la opinión pública más joven a través de cuestiones secundarias como el maquillaje y el vestuario que son claves en la personalidad única de esta ficción sobre adolescentes que no es solo para el espectador de esta edad.

La pandemia obligó a retrasar el rodaje y posterior estreno de la segunda temporada, que no se produjo hasta comienzos de este año, dos y medio después del estreno de la primera. La audiencia no se desconectó de la historia en buena medida por los dos grandes capítulos de enlace que Sam Levinson rodó centrándose en las figuras de Rue (Zendaya) y Jules (Hunter Schafer) respectivamente.

El estreno de la temporada ha demostrado que estamos ante una serie especial, incomparable. Con un enfoque mucho más coral —gran nivel de actrices y actores como Sydney Sweeney, Eric Dane, Anus Cloud, Jacob Elordi, Alexa Demie o Maude Apatow, entre otros— es una de las ficciones más difíciles de describir con palabras. No hacen justicia al espectáculo audiovisual que Levinson y su equipo nos están regalando en cada capítulo (HBO emite uno nuevo cada domingo).

La plataforma de contenidos a la carta en streaming ha detectado el éxito y la trascendencia de Euphoria y, seguramente para evitar un nuevo riesgo de desconexión en los fans, ha decidido confirmar en plena emisión de la segunda temporada que la serie tendrá tercera.

El próximo día 28 llegará a su fin esta segunda entrega con el último capítulo (tendrá difícil superar al último de la primera temporada, uno de los mejores finales de temporada de las series contemporáneas, sino el mejor). No sabremos entonces más detalles sobre la tercera temporada, porque no se han ofrecido detalles sobre el rodaje ni el estreno de la misma, pero al menos tenemos la seguridad de que no será la despedida definitiva de Euphoria.