Coleta con ondas, el peinado elegante (y fácil) que pone de acuerdo a las mujeres de 30 y de 50 años

¿Boda a la vista? ¿Un evento especial? Si eres de las afortunadas que tiene una fecha marcada en rojo en septiembre o en los próximos meses y todavía no tiene pensado qué hacer con su cabello, aquí te traemos el que se ha convertido en uno de los peinados de referencia para las grandes citas. Y no, no es el recogido bajo, hablamos de la coleta con ondas.