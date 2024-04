Los peinados para invitadas de comunión (fáciles y favorecedores) con los que brillar este 2024

La temporada de 'BBC' (bodas, bautizos y comuniones) ha arrancado, por lo que es importante comenzar a pensar en los detalles de lo que será tu look de invitada. El primer paso es decidir entre los múltiples vestidos, los conjuntos de tops y faldas o los favorecedores trajes de chaqueta que tenemos al alcance, algunos tan llamativos como el de Tamara Falcó. Pero además, también tenemos que tener en cuenta los complementos, que como bien decía Coco Chanel son una parte fundamental del estilismo, en muchas ocasiones el punto que marca la diferencia. Los zapatos, las joyas, el bolso... Todo cuenta. Y por último, y no menos importante, el 'look beauty'. Un buen maquillaje y un peinado acertado nos llevarán a obtener el sobresaliente, sin lugar a dudas. ¿Ya sabes qué vas a hacerte en el pelo? Aquí van los peinados para comunión que recomiendan los expertos y de los que las futuras invitadas deben comenzar a tomar nota.