El recogido más romántico y práctico que lucirán estas fiestas las mujeres de más de 50 años

Se acerca la época del año que estábamos esperando para poder lucir ese look que tantas veces hemos visto a las celebrities y que, para el día a día, o no nos termina de encajar o no nos atrevemos a hacer. Pero es lo que tiene la Navidad, que todo es posible. En el mundo de la moda y la belleza, las tendencias se renuevan constantemente, pero hay estilos atemporales que resurgen con un encanto renovado, especialmente en épocas festivas.