Peinados fáciles y rápidos que te resolverán la semana: aptos para cualquier tipo de cabello y rostro

En el día a día, el tiempo corre en nuestra contra, de ahí que la gran mayoría de personas opten por ducharse y dejar el look totalmente listo la noche anterior. En cuanto al peinado no tenemos esa suerte y debemos decidir a última hora, al menos los toques finales, un aspecto que no siempre nos da buenos resultados. ¿Qué hago con mi pelo? ¿Elijo suelto o con coleta? El miedo a no tener los minutos suficiente para realizar el peinado que queremos es siempre nuestro mayor problema, por eso hemos decidido recopilar peinados fáciles y sencillos, aptos incluso para las menos mañosas, con el objetivo de que mantengas tu cabello perfecto incluso cuando vas a llegar tarde a la oficina.