Mechas rubias en pelo corto o cómo renovar tu look de forma rápida

Que no te confundan, el pelo corto también tiene múltiples posibilidades. Es verdad que un cabello que sobrepasa los hombros nos da la posibilidad de crear peinados más elaborados o resultados que, 'a priori', llaman más la atención, pero también es cierto que el corte bob -infalible temporada tras temporada-, la media melena e incluso el 'pixie' permiten llamativos looks y, por supuesto, mechas de múltiples tipos. ¿Quién dijo que las mechas no son para cabello corto? Nada más lejos de la realidad. No solo son aptas sino que son ideales para renovar el cabello y aportar un aire totalmente diferente. En este artículo, por ejemplo, nos centraremos en las más habituales y en cómo quedan en este tipo de cabellos: las mechas rubias en pelo corto.