El secreto de experto para mantener el color de las mechas

Ya todas sabemos lo mucho que se estropea el pelo en verano. Pero también es cierto que, con las vacaciones, nuestro pelo pide un look más relajado y un cambio de estilo que solucionamos con el paso por la peluquería. Saneamos y dejamos el cabello preparado para que no sufra tanto, ni se dañe, con el mar, la piscina o el sol. Sin embargo, si en ese cambio de look además añadimos un toque de color en mechas o en reflejos, necesitaremos poner especial atención a nuestro cabello.