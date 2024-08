La coleta alta, el peinado fácil de hacer que no pasa de moda, favorece a todo tipo de rostros y estiliza

Referentes como Ariana Grande han convertido la coleta alta en una de sus señas de identidad, parte de su estilo y de su personalidad. Asimismo, también ha sido la apuesta de otros iconos como Kim Kardashian, Georgina Rodríguez, Bella Hadid o Jennifer López, que no han dudado en elegir este tipo de coleta para los actos más relevantes de su agenda. Además, también se ha posicionado como la elección habitual de las pasarelas, una forma de dejar al descubierto el rostro de las modelos y conseguir que no quite protagonismo al look.