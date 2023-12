Qué es el ácido salicílico y por qué debes incluirlo en tu rutina si padeces acné

"Depende mucho del producto con el que lo uses", señala Ana Yuste, asesora cosmética en Pure Niche Lab. Aunque siempre es recomendado que si estás empezando con él comiences por aplicar esta sustancia es hacerlo en pequeñas cantidades y en una o dos áreas pequeñas. Si es un tónico, por ejemplo, la experta recomienda "lo puedes usar a diario, porque no llevará mucha concentración", a diferencia de sí se trata de una mascarilla o un sérum, que es mejor utilizar tan solo "dos veces a la semana para no sobreexfoliar la piel". De todas maneras, "es uno de los ácidos que mayor tolerancia tiene, por lo tanto, no debe generar ningún problema".