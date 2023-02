Este es el orden CORRECTO para aplicarte las cremas

Tanto si eres de las que no presta demasiada atención a su rutina de cuidado facial como si eres una fiel seguidora de las larguísimas rutinas coreanas de 12 pasos, has de saber que de nada vale aplicar todos los productos del mundo si no lo haces en el orden correcto (o si te dejas algún paso importante). La buena noticia es que por fin hemos descubierto cuál es el orden definitivo en el que debemos aplicarnos nuestros cosméticos y hoy lo vamos a compartir contigo para que tú también puedas empezar a seguirlo desde hoy mismo. Además, es muy recomendable que te hagas este sencillo masaje para sacarle el máximo provecho a tus cremas.