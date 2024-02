Los mejores protectores solares para el rostro y todos sus beneficios

"No solo es un gesto de belleza, es un gesto de salud". Así define la facialista y cosmetóloga Esther Moreno el hecho de aplicar diariamente protector solar en el rostro. "Se debe usar a diario no solo para prevenir el fotoenvejecimiento o la aparición de manchas, también porque hay muchos estudios que certifican que puede prevenir el cáncer de piel", señala la experta. Atrás quedó el tiempo en el que gran parte de la sociedad creía que su uso se limitaba a los meses de sol, protegernos de los rayos UV, y de otros factores, así como prevenir el cáncer de piel, no conoce de temporadas ni estaciones, "es un producto innegociable e imprescindible en la rutina de cuidado facial todos los días del año".