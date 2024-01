Este es el sérum con retinol de The Ordinary del que todo el mundo habla

Frenar el paso del tiempo no es posible. Pero retrasar la aparición de las primeras arrugas, mantener la piel firme y tersa y conseguir que esta se vea hidratada y luminosa es algo que, de una u otra forma -dejando de lado la genética- está en nuestra mano. Beber agua, mantener una dieta equilibrada, hacer deporte y, por supuesto, mantener una buena rutina de belleza. No solo vale con realizar una limpieza diaria o utilizar crema con protección solar -un 'must', si nos preguntan-, también es importante introducir en tu día a día productos con impacto instantáneo en la piel como el sérum con retinol, que en estos últimos años ha conseguido robarle protagonismo al ácido hialurónico gracias a sus múltiples beneficios. Y el éxito del Retinol 0.2% in Squalane de The Ordinary así lo ratifica.