Una cita con la luminosidad: descubre las fórmulas innovadoras de Sensilis

Es necesario cuidar nuestra piel todos los días con una rutina cosmética adaptada a las necesidades de cada persona. Por la mañana recomiendo incorporar un sérum antioxidante con vitamina C, como Skin Glow [Beyond C Serum de Sensilis, que aporte luminosidad y ayude a prevenir el envejecimiento prematuro. Por la noche, activos renovadores como los AHA que mejoran la textura.