Los 14 mejores limpiadores faciales y todo lo que pueden hacer para cuidar tu piel

Te maquilles o no, hay un paso que no debe faltar en tu rutina, la limpieza facial. No es cuestión de aplicar múltiples productos y de hacerlo de forma continuada, sino de dedicar tiempo al cuidado de la piel. Y es que, como bien apunta Esther Moreno, facialista fundadora de EM Studio, que "la limpieza facial no solo elimina la suciedad y las impurezas, sino que también prepara la piel para absorber mejor los productos cosméticos, protege y refuerza la barrera cutánea, y mantiene la piel sana, fresca y luminosa", y además es el "primer paso para combatir el exceso de sebo, la contaminación y las células muertas que nuestra piel produce a diario". Con el objetivo de que no falles en el día a día, hemos recopilado los mejores limpiadores faciales, para diferentes tipos de pieles y necesidades, que conseguirán que ese paso en tu rutina sea fácil y realmente efectivo.