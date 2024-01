Fijador de maquillaje, el aliado indispensable para que tus productos aguanten todo el día (y toda la noche)

"El fijador de maquillaje nos ayuda a prolongar la duración del make up al crear una especie de barrera protectora", apunta la reconocida maquilladora Cristina Lobato. "Controla la transferencia, fija pigmentos y minimiza un poco los retoques a lo largo del día", señala la experta sobre los que son sus mayores beneficios y pautas clave en su éxito en los últimos años. Por no hablar de que contribuye a dejar un acabado mate manteniendo a raya los siempre complejos brillo, uno de los grandes miedos de las pieles grasas o con tendencia acnéica. Además, este tipo de producto impide que el maquillaje se desplace o se corra manteniéndolo en su sitio. Eso sí, la propia Lobato reconoce que a pesar de su uso, "para jornadas muy largas no garantizan una duración óptima y seguramente tengas que retocar tu maquillaje al cabo de las horas".