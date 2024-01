Famosas sin maquillaje en redes sociales o la oda a la belleza real que recibe millones de aplausos

Y es que, frente al glamour y la sofisticación que muestran en la alfombra roja, y que genera tantos aplausos entre sus seguidores, hay famosas que también aplauden la belleza real y la naturalidad y no tienen miedo a dar un golpe en la mesa y mostrarse tal y como son ante el público. Siempre barajando la posibilidad de que los llamados 'haters' salgan en escena y les critiquen por ello. Aunque en su mayoría, los comentarios que reúnen este tipo de publicaciones son positivos y es que la sociedad, en pleno 2024, sigue reclamando más naturalidad con el objetivo de que lo que se ve en este tipo de plataformas, en la que se encuentran perfiles muy jóvenes, no generen más miedos ni inseguridades entre el público. Y es que, las comparaciones con lo que vemos en este tipo de cuentas son prácticamente inevitables, por lo que merece la pena destacar que no hay nada más bonito que sentirse identificada con tus ídolos y olvidarse de prejuicios.