Pamela Anderson acudió sin maquillaje a la Semana de la Moda de París y esta es la razón

Su aparición en el desfile de Victoria Beckham, con un bonito vestido floral, también estuvo acompañada de declaraciones empoderadas en las que aseguraba que su truco de belleza, "estos días, era no hacer nada". "Todo es aceptación personal, este es el capítulo de mi vida en el que yo estoy tratando de abrazar todo con reafirmación personal. Tienes que aceptar que no todo es perfecto y que así eres bella. Me gustaría decirle al mundo que es inútil perseguir la juventud. No lo vas a conseguir así que es mejor aceptar lo que ocurre. Y desde que he salido por la puerta como soy realmente, he sentido alivio, como si me quitara un peso de mis hombros".