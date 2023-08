Michellle Pfeiffer sin maquillaje a los 65: el selfie más increíble de la actriz

La reacción no se hizo esperar, y los seguidores de Michelle Pfeiffer no tardaron en inundar los comentarios con piropos de admiración. "Eres tan guapa", "Una verdadera belleza por dentro y por fuera", "Belleza icónica", escribieron, aplaudiendo su aspecto y la autenticidad de su elección. Por lo que esta es un recordatorio de que la belleza auténtica trasciende el tiempo y no necesita artificios.