Jennifer Lopez comparte un vídeo sin maquillaje a los 54 años y el estado de su piel te sorprenderá

Jennifer Lopez, que se encuentra de vacaciones por Europa, sabe que todas necesitamos conocer el secreto de su belleza y nos encanta que la cantante latina saque su faceta más natural y demuestre que no hace falta maquillaje para estar guapísima como ella. Y es que, una de las cosas que más le gusta es que su piel se vea jugosa, con mucho glow, y siempre ha manifestado que, además de las clásicas ojeras e hinchazón, nunca ha recurrido a ningún retoque estético. Cierto o no, nos llama poderosamente la atención que la artista no tenga ni una sola arruga o línea de expresión más suave y que, por eso, a veces creamos que ha hecho un pacto con el diablo.