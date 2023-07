La boca más sexy de Jennifer Lopez es latina

Pero tampoco podemos dejar pasar lo mucho que admiramos (y deseamos) su belleza, especialmente sus trucos y cómo sabe sacarse el mejor partido. Detrás de cada look de Jennifer Lopez hay un equipo de personas, desde estilistas hasta maquilladores y peluqueros, que se encargan de hasta el último de sus detalle, por lo que es normal que la cantante y actriz haya aprendido algunos truquitos para aplicarse ella misma. Y, como no podía ser de otro modo, apostar por una de las partes más envidiadas de su cuerpo, y que no es otra que su boca. Lopez sabe cómo sacarle el mayor provecho eligiendo en todo momento el maquillaje que más le funciona y que, además de marcar mucho sus pómulos, es una apuesta segura.