El secreto de la piel de Jennifer Lopez es este tratamiento que la lleva a otro nivel

Se trata del JLO beauty Booster by Hydrafacial, un protocolo inspirado en la fórmula del producto más vendido de su línea de cosmética, That JLO Glow Serum, cuyo objetivo no es otro que el de hidratar de forma profunda y reafirmar la piel para que así pueda lucir de forma casi instantánea un aspecto sano, fresco y radiante.