Jennifer Lopez sabe que la chaqueta de punto más sencilla es la que mejor funciona

Jennifer Lopez es una de las grandes reinas de la alfombra roja. Sirvan tres ejemplos recientes para demostrarlo: con 'cut out' y plumas nos dejó sin aliento en la última gala del MET, con un conjunto de top, falda y abrigo brillante deslumbró en el reciente estreno de su película The Mother y en la promoción de la marca de bebidas que ha lanzado hace unos meses sorprendió con una batería de looks cargados de glamour difícilmente replicables.