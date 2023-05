Jennifer Lopez y Ben Affleck repiten la foto de hace 21 años. Encuentra las 7 diferencias

No hay un solo día en el que no suenen rumores de una posible crisis entre la pareja más famosa del planeta. Estamos hablando de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que, aunque solo llevan juntos desde la primavera de 2021, lo cierto es que están sometidos a una intensa presión mediática desde que salen de su casa. Lo último tuvo lugar ayer, durante la premiere en Los Angeles de la nueva película protagonizada por Jennifer, 'The Mother' , y donde estuvo acompañada en la alfombra roja por su marido. Todo bien hasta que hubo un momento en el que la pareja aparentemente intercambiaban algunas palabras serias. Ben, una vez más, parecía estar tratando de justificarse de algo ante su esposa.