Jennifer Lopez tiene nueva película: se llama The Mother y no, no es sobre bodas

A Jennifer Lopez no le gana nadie a multifacética. Cuando parece que está centrada en su música porque a final de año verá la luz su esperado álbum This is me...now veinte años después de la publicación de This is me...then, va y nos sorprende con el lanzamiento de una línea de bebidas alcohólicas bajo el nombre DeLola y presenta una colección cápsula de calzado diseñada por ella. Pero, no contenta con eso y con sus campañas publicitarias, va la artista y anuncia ahora el inminente estreno de una película que ha rodado para Netflix.