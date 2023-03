‘Platypus walk’, el ejercicio infalible de Jennifer Lopez para fortalecer los glúteos

Eso sí, a este mágico entrenamiento hay que sumar una serie de hábitos, como el no perder nunca esa rutina. La intérprete de ‘On the Floor’ ha confesado, en muchas ocasiones, que sus entrenamientos son sagrados y que no perdió esta buena costumbre ni siquiera durante la pandemia. Además, en sus redes sociales, es habitual que predique sobre la importancia de la actividad física y de las implicaciones que tiene ésta en la salud. Además de todo ello, son muchas las entrevistas en las que ha contado que no bebe, ni fuma o toma cafeína y que lleva una alimentación saludable.