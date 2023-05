Así luce Hailey Bieber sin maquillaje, su envidiable piel luminosa te dejará impactada

Es cierto que la tendencia ‘make up no make up’ ha cambiado mucho la visión de muchos. Ahora no es tanta la importancia de un buen maquillaje, sino de un buen cuidado de la piel. Son mayoría las celebrities que dan mayor importancia al cuidado de la piel y apuestan por la naturalidad. Sara Sálamo abrió el debate en los Premios Goya, pero han sido las redes sociales el lugar donde las ‘influencers' han encontrado la puerta a mostrar su lado más natural.