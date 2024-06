El radical cambio de look de Lily Collins con el que se despide (¿para siempre?) de 'Emily in Paris'

Tan solo unas semanas después de que Netflix desvelará las primeras imágenes de la cuarta temporada de 'Emily in Paris' (que se estrena el próximo 15 de agosto), Lily Collins parece haberse despedido ya del personaje que durante tantos años le ha acompañado y de su estética. Y lo ha hecho por todo lo alto. Ahora que el rodaje de esta última entrega ha finalizado, la actriz estadounidense parece estar centrada ya en futuros proyectos- de hecho, este 2 de julio estrena una nueva película de terror, 'MaXXXine'- y ha querido reflejarlo a través de su imagen, con un cambio de look radical que no puede gustarnos más.