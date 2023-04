El recogido de Zendaya es el más elegante si tienes el pelo corto

¿Te has animado a dejar atrás tu melena larga para apostar por un bob como el de Zendaya y ahora no sabes cómo peinarlo? No desesperes, hay tiempo suficiente como para aprender a domar tu cabello. Es más, la propia protagonista de Euphoria ha sido quien nos ha mostrado en las últimas horas que el pelo corto puede ser peinado de mil maneras diferentes.