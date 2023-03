Zendaya y su oda al animal print en París nos ha hecho replantearnos varias cosas

No podía Zendaya lucir su corte de pelo mob de otro modo que no fuera como lo ha hecho en la capital francesa, con ondas y raya a un lado. Así es como lo ha peinado en cada una de las ocasiones en las que se ha dejado ver la estrella desde que sorprendió con su cambio de look más extremo y así es como ha vuelto a presumir de envidiable melena en las últimas horas.