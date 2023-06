'Emily in Paris' se despide de París y este será el nuevo destino para la 4ª temporada

Después de tanto tiempo esperando este momento, parece que cada vez está más cerca la esperadísima 4ª temporada de ‘Emily in Paris’. O al menos eso es lo que podemos intuir gracias a las diferentes pistas que nos va lanzando su protagonista. Esta exitosa serie de Netflix vuelve a la pequeña pantalla con más historias y una evolución de sus personajes. Y es que si te quedaste con ganas de saber qué pasará con la historia de Emily y Gabriel, esta nueva temporada resolverá todas nuestras dudas. Además, por si fuera poco, parece que todo dará un giro radical en los acontecimientos, porque Emily abandonará París para embarcarse en una nueva aventura. Y no, no vuelve a Chicago.