De por qué esta crema para la cara de Cerave ya es la favorita de quienes la prueban

A pesar de las continuas recomendaciones por parte de expertos y dermatólogos, no todas incorporan el protector solar para la cara a su rutina durante los meses de invierno. Se limitan a la temporada de sol. Algo similar ocurre con otros productos como el ácido hialurónico o el retinol, que si bien su uso a partir de los 40 años se ha convertido en primordial, no todas lo ven de esta manera o prefieren huir de ellos y optar por una rutina de belleza más simple. Pero hay un paso que nadie se salta, ni por las mañanas ni antes de acostarnos, el de aplicar crema hidratante en el rostro. Quienes cuentan con una piel normal o grasa optan por texturas ligeras, aquellas con tendencia acneica apuestan por fórmulas libres de aceites y no comedogénicas que controlen el brillo sin obstruir los poros y las pieles secas dan prioridad a restaurar la barrera protectora de la piel y se decantan (además en masa) por opciones tan aclamadas como esta crema para la cara de Cerave que desde su lanzamiento, arrasa en ventas. ¿Qué tiene esta hidratante para el rostro que a todas enamora?