Cuándo es recomendable usar la gua sha y cuándo no: resolvemos todas tus dudas

Sin embargo, ahora esta técnica se ha occidentalizado y, aunque el nombre del tratamiento no ha cambiado, sí su forma de utilizarlo, ya que aquí no hacemos un raspado, sino un masaje, y no es un tratamiento médico, sino que se utiliza como tratamiento de belleza. Así, aquí no lo usamos para mejorar enfermedades sino para eliminar arrugas, bolsas y falta de firmeza.