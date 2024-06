Cómo hacer crecer las pestañas: las causas y los mejores consejos para prevenir su caída

La zona de la mirada es uno de nuestros puntos fuertes en el maquillaje, por no decir el más importante. En muchas ocasiones habla por nosotros, incluso refleja cómo estamos, por ello su cuidado y protección es importante. Desde hace tiempo, la venta de productos para las cejas se ha incrementado notablemente y a día de hoy parece impensable no contar con un sérum o un aceite específico en el neceser que nos ayude a que luzcan siempre perfectas. Pero, ¿qué hay de las pestañas? Si bien el 'rimmel' es un básico en el 'make up', no solemos dedicarles tiempo en nuestra rutina, lo cual es un grave problema.