Esta es la máscara que eleva tu mirada al instante y a largo plazo consigue que tengas pestañas de infarto

Y es que, el uso de máscara de pestañas va más allá de simplemente teñir las pestañas. Este producto despierta la mirada, abre los ojos y añade un toque de dramatismo a cualquier look. Y ahora L’Interdit Mascara no tiene rival. ¿El motivo? Que no solo ofrece un intenso efecto voluminizador que puede graduarse con cada pasada, sino que también mejora visiblemente la longitud, la curvatura y la definición de las pestañas: un auténtico prodigio 4 en 1. Además, actúa como tratamiento para obtener unos resultados aún más espectaculares con el paso del tiempo.