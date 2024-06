Pestañas más largas gracias a este truco infalible

Altamente hidratante, acondiciona y cuida las pestañas para que sean más fuertes y resistentes al desgaste del maquillaje, los rizadores de pestañas y las extensiones. Aunque no existen pruebas definitivas de que pueda ayudar a que las pestañas crezcan más rápido, muchos expertos recomiendan usarlo con fines acondicionadores. Eso sí, no te olvides de que antes de aplicarlo sobre las pestañas, debes probar este aceite en una zona discreta de la piel, como el interior del codo o detrás de una oreja. Si no reaccionas al aceite de ricino, puedes aplicarlo directamente sobre las pestañas con las yemas de los dedos o con la ayuda de un cepillo seco y limpio.