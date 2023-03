Clavicut, el corte de pelo que querrás hacerte este 2023 porque rejuvenece y afina el rostro

Durante los meses de primavera, los cambios de looks se suceden. Mientras hay quienes no dudan en dar un giro de 180º a su cabello y comenzar la nueva estación totalmente renovada, la gran mayoría prefiere optar por cambios más sutiles que pese a ser notorios no terminen por transformar la melena. El éxito del flequillo largo o de los cortes de pelo a capas son el mejor ejemplo. Aunque es sin duda el ‘clavicut’ el más sonado, o lo que es lo mismo, el que más ha triunfado sobre el asfalto.