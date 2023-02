Capas invisibles, el mejor corte de pelo para controlar el volumen

Ir a la peluquería y salir como si no te hubieran hecho nada. Puede que para muchas sea la antítesis de una visita al salón, pero cada vez son más las que le piden a su estilista eso de que "no se note". Por tanto, si este verano no te apetece un cambio de look radical, las capas invisibles son una solución más que interesante. La idea de esta técnica es quitarle peso, y por tanto volumen, al cabello de forma sutil. Además, es un recurso perfecto para realzar la onda natural y, en última instancia, para olvidarte del cepillo durante un par de meses. Así, las capas invisibles se unen a otros estilos capilares effortless como el corte mariposa o la eterna melena bob.